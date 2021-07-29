В Липецке обсудили работу по улучшению экологии
Липецк, 29 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Липецке 28 июля состоялась экспертная дискуссия, посвящённая реализации федерального проекта «Чистый воздух», сообщает ИА REGNUM. В беседе приняли участие учёные, представители бизнеса, общественники. С ними встретились руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и врио заместителя секретаря генсовета «Единой России», инициатор «Дней зелёных действий» Дмитрий Кобылкин.
Эксперты ответили на вопросы участников и обсудили новые экологические вызовы. Говорили о задачах, поставленных президентом России, и их реализации, а также о работе по улучшению экологии в Липецкой области.
Игорь Артамонов подчеркнул, что мониторингу состояния воздуха и улучшению его качества в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область — один из 12 городов в десяти субъектах, вошедших в проект «Чистый воздух». Эксперты отмечают положительный результат работы. За последние два года количество выбросов снижено более чем на десять тысяч тонн.
Также глава региона отметил, что в Липецкой области почти на четверть снизилось число обращений от граждан по вопросам экологической тематики.
Ещё одним важным вопросом обсуждения стало загрязнение воздуха выхлопными газами от транспорта. Глава региона обратил внимание участников дискуссии на то, что в области за последние несколько лет общественный транспорт обновился, и на смену старым автобусам пришли современные модели, в том числе на газомоторном топливе. Так, поменяли 60% автобусов муниципального перевозчика в Липецке.
Участники дискуссии подняли тему экологического образования и предложили начинать это обучение с самого раннего возраста. Идею липецких учёных поддержал Дмитрий Кобылкин. По его мнению, это должны быть не факультативы и не занятия для общего развития, а обязательные уроки.