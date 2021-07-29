Гватемала, 29 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Гватемале пройдут общенациональные забастовки с требованием отставки президента страны Алехандро Джамматтеи и генпрокурора Марии Консуэло Поррас. Об этом пишет Prensa Latina.

Алехандро Джамматтеи

В митингах примут участие представители студенчества, коренных народов, а также крестьяне и общественные активисты.

Накануне организаторы митингов призвали сограждан выйти на улицы, чтобы продемонстрировать свое неприятие правительства страны. На пресс-конференции они предупредили, что Поррас и Джамматтеи стали ключевыми причинами и главными действующими лицами коррупции и бесхозяйственности государства, а также кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19.

Участников акций протеста попросили соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Организаторы также призвали людей выйти и реализовать свое право на мирный протест.