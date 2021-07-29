Закаменский район, Бурятия, 29 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии задержан местный житель по подозрению в убийстве 73-летней пенсионерки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в ночь на 29 июля.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие преступления

По данным следствия, подозреваемый нигде не работал и злоупотреблял спиртным. В результате две недели назад от него к своей матери ушла сожительница, забрав с собой детей. Около полуночи 29 июля пьяный мужчина с самодельным заряженным ружьем пришел к их дому и начал стучать в окно.

«Сожительница подошла на стук, увидела на улице мужчину, сказала, что выйдет и направилась к двери. В этот момент к окну следом подошла её пожилая мать, обеспокоенная шумом. Пьяный мужчина из ружья с улицы через окно выстрелил в пенсионерку», — отметили в управлении.

Пожилая женщина скончалась на месте. Стрелявший скрылся, но был задержан под утро в своём доме. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.