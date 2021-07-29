Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Несмотря на то, что отношения между Китаем и США находятся в критической точке и сталкиваются с трудностями и вызовами, они также обладают потенциалом. Об этом 29 июля заявил журналистам новый посол КНР в Соединенных Штатах Цинь Ган по прибытии в Вашингтон.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китайско-американские отношения находятся в новой критической точке, сталкиваются с большим количеством трудностей и вызовов, но вместе с тем обладают огромными возможностями и потенциалом», — приводит его слова пресс-служба посольства Китая в США.

Также он отметил, что то, по какому пути будут развиваться отношения между двумя странами является важным, как для Китая и США, так и для всего мира.

«Здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений — это общая надежда народов двух стран и всего международного сообщества», — добавил Цинь Ган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Вашингтон прибыл новый посол Китая в США Цинь Ган.