В России вступил в силу закон об ОСАГО без диагностической карты
Москва, 22 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в России вступил в силу закон, позволяющий автомобилистам заключать договоры страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) без диагностической карты, сообщает ИА REGNUM.
Для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.
Вместе с тем закон не освобождает водителей от штрафов за отсутствие диагностической карты. Штраф за езду без диагностической карты сейчас составляет 500−800 рублей.
Ранее МВД России выступило с предложением ввести для личных легковых автомобилей добровольный технический осмотр вместо обязательного.
Вместе с тем в Совфеде предлагают ужесточить требования к техосмотру. Кроме того, парламентарии предлагают ускорить введение штрафа в размере 2 тыс. рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр, — с 1 октября 2021 года.