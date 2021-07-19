Москва, 22 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в России вступил в силу закон, позволяющий автомобилистам заключать договоры страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) без диагностической карты, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Вместе с тем закон не освобождает водителей от штрафов за отсутствие диагностической карты. Штраф за езду без диагностической карты сейчас составляет 500−800 рублей.

Ранее МВД России выступило с предложением ввести для личных легковых автомобилей добровольный технический осмотр вместо обязательного.

Вместе с тем в Совфеде предлагают ужесточить требования к техосмотру. Кроме того, парламентарии предлагают ускорить введение штрафа в размере 2 тыс. рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр, — с 1 октября 2021 года.