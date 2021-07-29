Москва, 29 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. По итогам 2021 года ожидается, что в Москве при помощи раздельного сбора отходов будет собрано около одного миллиона тонн мусора. Об этом 29 июля заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cgon.rospotrebnadzor.ru Контейнеры для раздельного сбора мусора

«Около миллиона тонн раздельного мусора в этом году соберём», — сказал Бирбков.

По его словам, в Москве на данный момент установлено около 60 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. Кроме того работает около тысячи специализированных мусоровозов.