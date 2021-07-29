Уфа, 29 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Незаконный сброс сточных вод в акваторию Павловского водохранилища прекращен в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

У воды

В ходе проверки Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что организация, которая предоставляет туристические услуги, сбрасывала образующиеся сточные воды в акваторию Павловского водохранилища: у предприятия не было разрешения о предоставлении водного объекта в пользование для этих целей.

По данному факту были возбуждены дела об административном правонарушении за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий. В результате юридическое лицо и главный инженер фирмы оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей.

«По внесенному в адрес руководителя предприятия представлению незаконный сброс сточных вод прекращен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что лишь 87,8% жителей Башкирии обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин.