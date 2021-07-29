Ереван, 29 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Армянский военнослужащий получил ранение в результате обстрела на границе со стороны Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 июля на сайте минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Армении

Отмечается, что утром азербайджанские подразделения снова начали стрелять по позициям Армении на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы. Произошла короткая перестрелка, армянские военные подавили огонь противника.

«Огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС Армении», — указано в сообщении.

После инцидента на границе стало спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля армянская сторона сообщила о трёх погибших и пяти раненых военных после перестрелки с азербайджанскими военными на участке границы в Гегаркуникской области.

Читайте также: В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня на границе