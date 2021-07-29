Пенза, 29 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В следственном управлении СКР по Пензенской области подвели итоги работы за первое полугодие текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

За шесть месяцев следователи рассмотрели более 4 тыс. сообщений о преступлениях, возбуждено свыше 600 уголовных дел, из них 31 — об убийствах, в том числе покушения на убийство, 19 изнасилований, 13 фактов умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Также возбуждено 68 уголовных дел о коррупции и 13 дел о налоговых преступлениях.

За полугодие удалось возместить более 225 млн рублей, или 96,5% от суммы причиненного ущерба. По оконченным уголовных делам арестовано имущество почти на 10 млн рублей. Завершено расследование 60 преступлений, совершенных в прошлые годы.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе по итогам 2020 года зарегистрировали 6773 преступления, общая раскрываемость составила 53,3%.

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