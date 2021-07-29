Москва, 29 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Доля вакцинированных среди работников коммунальной сферы Москвы составляет около 88%. Об этом 29 июля заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновник напомнил, что коммунальная сфера являемся той отраслью, где вакцинация от коронавируса является обязательной в городе.

«Работа в комплексе организована системно. Мы убеждаем, что это важно для каждого работника коммунального хозяйства, для его семьи. Почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства сегодня провакцинировались. И чуть менее 12% — это те, кто переболел или имеет медицинские отводы», — сказал Бирюков.