Кызыл, 29 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг заявил о перезапуске мусорной реформы. Местные жители завалили его обращениями из-за переполненных мусором улиц городов и сёл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница врио главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» В Туве перезапустят мусорную реформу

«По частоте обращений создается ощущение, что города и села Тувы заполонил мусор. Да это видно и невооруженным глазом. Изношенный контейнерный парк, отсутствие инфраструктуры сдерживают переход на новую систему обращения с отходами», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Власти региона намерены дополнительно закупить сотни контейнеров, 23 мусоровоза, 11 КаМАЗов и другую спецтехнику на общую сумму более 300 млн рублей. По словам Владислава Ховалыга, усилия будут направлены в первую очередь на борьбу со стихийными свалками.

В настоящее время правительство работает над созданием нового полноценного регионального оператора.

Напомним, столица региона Кызыл уже почти полтора года фактически работает без регионального оператора. Как сообщало ИА REGNUM, компания «СТ-ТБО» прекратила работу весной 2020 года из-за хронических неплатежей. В настоящее время функции регоператора выполняет МУП «Благоустройство».