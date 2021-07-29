Иркутск, 29 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ МихаилМишустин пообещал выделить 525 млн рублей из резервного фонда правительства на оснащение нового медицинского комплекса в Иркутске. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Я поддержу выделение 525 млн рублей из резервного фонда. Мы это срочно сделаем, чтобы всё необходимое оборудование и для лицензирования и для запуска больницы, было сделано», — сказал Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Иркутской области ИгоремКобзевым.

Встреча с Кобзевым стала завершающим мероприятием поездки Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири, до прибытия в Иркутск премьер-министр посетил Сахалинскую и Хабаровскую области.