Москва, 25 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 25 августа, в России вступил в силу закон, ограничивающий звуковую рекламу, сообщает ИА REGNUM.

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Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий. Речь идет как о бизнес-сооружениях, так и о жилых домах.

Зазывал с переносными колонками ограничение не коснется.

В Госдуме неоднократно пытались ограничить звуковую рекламу, в том числе только «рабочим временем», однако инициативы поддержки большинства депутатов не находили.

К выборам Госдума приняла вариант, предложенный думой Астраханской области.