Вашингтон, 29 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Вашингтон прибыл новый посол Китая в США Цинь Ган. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах.

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«28 июля 2021 года новый чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Цинь Ган прибыл в США, чтобы приступить к выполнению должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что до отъезда китайский дипломат занимал пост заместителя министра иностранных дел, и он стал 11-м послом КНР в США.

«Прибывшего посла Цинь Гана встретили китайские дипломаты в Соединенных Штатах, в том числе Ли Кэсинь, министр посольства КНР в США Хуан Пин, а также генеральный консул в Нью-Йорке», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что ракетный эсминец ВМС США Benfold прошёл через Тайваньский пролив, чем осуществил провокацию против Китая.