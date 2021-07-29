Рим, 29 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель ATS представил 592-сильное гоночное авто под названием Corsa RR Turbo Serie Carbonio. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Instagram.

Ats.corsa Corsa RR Turbo Serie Carbonio

Corsa RR Turbo Serie Carbonio — более легкая модель по сравнению с другими автомобилями компании. Кузов машины выполнен из углеволокна и углеродно-керамических дисковых тормозов.

Создан гиперкар на трубчатой раме. Мотор автомобиля расположен посередине — это двухлитровый четырехцилиндровый турбированный мотор с сухим картером. Силовой агрегат выдаёт 414 л. с. мощности в спортивном режиме, а также до 592 «лошадей» — в режиме Corsa.

Крутящий момент передаётся на заднюю ось через шестискоростную секвентальную трансмиссию.

Напомним, подразделения Sport и Design компании Peugeot разработали спортивный прототип 9X8 для нового класса гонок на выносливость FIA WEC. Внешне гиперкар отличается отсутствием привычного антикрыла, а также наличием световой оптики, выполненной в стиле «когти льва».

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