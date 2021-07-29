Анталья, Турция, 29 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Граждане России, которые находятся в Анталье, где бушует лесной пожар, не обращались в генеральное консульство РФ. Об этом сообщили в российской дипломатической миссии в Анталье.

yusufk53 Анталья

«Обращения от российских туристов, находящихся на отдыхе в прилегающих к местам возгорания курортных зонах Сиде, Соргун, Чолаклы, Манавгат, не поступали, — подчеркнули в генконсульстве. — По информации ведущих туроператоров, все туристические экскурсии в указанном регионе приостановлены и аннулированы до нормализации ситуации».

В диппредставительстве заявили, что внимательно следят за развитием ситуации. Российским гражданам настоятельно рекомендуют «воздержаться от поездок в указанный район и при возникновении чрезвычайной ситуации строго следовать указаниям местных властей и администраций отеля по месту размещения».

В ведомстве также добавили, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны в районе турецкого курортного города Манавгат не рассматривался.

«Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает», — подчеркнули в генконсульстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в турецком городе Анталья близ курорта Манавгат вспыхнул лесной пожар. Под воздействием сильного ветра огнём оказались охвачены прилегающие к городу лесопарки, сельскохозяйственные угодья. Частично затронут центр города и жилые кварталы.

Как заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пострадали 53 человека, ряд домов получил повреждения. Жители шести районов Антальи были эвакуированы. В борьбе со стихией задействованы авиация, пожарно-технические и специальные автотранспортные средства, прибывшие на помощь из Антальи и близлежащих городов. По данным на 19:00 28 июля пожар частично локализован.