Москва, 29 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Когда Германия борется за «Северный поток — 2», то она трезво оценивает потребность в российском газе, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Петр Данилов ИА Красная Весна Газ

«Цена на газ и сейчас высока, и будет расти в дальнейшем, как в части природного газа, так и водорода в будущем. Высокие цены на газ в Европе сегодня — это и есть первое доказательство такого утверждения.

Кто-то может сказать, что это неадекватная цена, но она спотовая, то есть в моменте здесь и сейчас. Основные потребители российского газа получают его по более низкой цене и с гарантией поставки договорных объемов.

Так что такие цены будут подталкивать европейских потребителей к заключению среднесрочных и долгосрочных договоров на покупку российского газа.

И у Германии будет право «первой руки», потому что газ приходит сначала на ее территорию», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, спотовая цена газа в Европе превысила $480 за тысячу кубометров.

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