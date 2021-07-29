Ханой, 29 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Вьетнам пожертвовал Кубе 12 тысяч тонн риса, чтобы помочь ей преодолеть продовольственные трудности, возникшие в результате блокады США и пандемии COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

(сс) Tamara Baillie.AusAID Сельхозработы во Вьетнаме

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь объяснил, что из этого объема 10 тысяч тонн были подарены Коммунистической партией, государством и народом Вьетнама. Ещё две тысячи тонн были переданы Гаване Комитетом партии в Ханое.

По его словам, эти поставки демонстрируют особые узы братства и солидарности, которые объединяют Вьетнам с Кубой.