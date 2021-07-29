Анкара, 29 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Турцию удовлетворяет военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Об этом заявил старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз.

ИА REGNUM С-400

По его словам, позиция Анкары по С-400 всегда была предельно открытой. Власти действительно говорят общественности именно то, что думают по теме С-400.

«Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками — будь то западные страны или Россия — остаются в силе», — сказал Кючюкйылмаз РИА Новости.

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции. Анкара продолжит его, также как и сотрудничество с западными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия поставила Турции полковой комплект ЗРК С-400, что привело к кризису в турецко-американских отношениях. В апреле власти Турции заявили, что продолжают переговоры с РФ о поставках второго полка ЗРК.

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