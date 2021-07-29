Москва, 29 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Более 1 млрд рублей власти Москвы выделили на обновление парка каршеринга и такси, сообщает 29 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Stolbovsky Московский каршеринг

«Московский таксопарк сегодня остается самым молодым в Европе: средний возраст машины — 2,7 года. В столичном каршеринге также новые автомобили», — объяснил необходимость трат вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

При этом в 2021 году, отметил вице-мэр, программу по обновлению парка автомобилей расширили и увеличили предельную стоимость приобретаемого транспортного средства — с 1,5 до 2 млн рублей. Ликсутов обратил внимание, что именно столько стоит средний автомобиль, произведённый на территории РФ.