Санкт-Петербург, 29 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В ходе подготовкиипроведения военно-морского парадаСанкт-Петербурге удалось избежать новых случаев заболевания военнослужащих COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители Военно-морского парада в Кронштадте

Необходимые санитарные и профилактическое меры были введены с начала проведения тренировок, строго соблюдались во время самого парада. Былорганизован контроль за условиями размещения, питания ипроживания военнослужащих. Ежедневно проводилисьмедицинские осмотры с термометрией. Регулярно проводиласьдезинфекция более70 кораблей, катеров,парусных судов, подводных лодок, судов обеспечения, а также 48 единицавиационной техники.

Предварительно,все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию.

Отмечается, что принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий. По завершениивоенно-морскогопарада всевоеннослужащие вернулись в пункты постоянной дислокации,где с ними проводятся обсервационные мероприятия и лабораторные обследования.