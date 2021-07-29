Ульяновск, 29 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области причиной массовой гибели рыбы возле экопарка «Прибрежный» в Ульяновске стала аномальная жара. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Гибель рыбы возле экопарка «Прибрежный» в Ульяновске

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Проверка началась после того, как в минприроды Ульяновской области и через систему мониторинга «Инцидент-менеджмент» поступили сообщения о выбросе большого количества рыб на территории экопарка «Прибрежный. В министерстве отмечают, что информация перенаправлена в Росрыболовство, так как это входит в их сферу полномочий.

15 июля была осмотрена прибрежная полосы Куйбышевского водохранилища в районе экопарка.

«Установлено, что причиной гибели водных биоресурсов стали естественные факторы — аномально высокая температура воздуха, что привело к прогреванию воды на мелководье, бурному цветению сине-зелёных водорослей, выделению углекислого газа и нехватки содержания кислорода в воде», — говорят в минприроды Ульяновской области со ссылкой на ответ начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ульяновской области Азата Мухаметшина.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор по уголовному делу о загрязнении пруда в Мелекесском районе. Нанесённый ущерб эксперты оценили в 4,2 млн рублей, он возмещён. Перед судом предстал заместитель директора одной из компаний, который был оштрафован решением суда.

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