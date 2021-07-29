Вашингтон, , 10:52 — REGNUM США обращаются с призывом к Армении и Азербайджану выполнять свои обязательства по прекращению огня. Об этом 29 июля говорится в распространённом заявлении главы пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса.

Нед Прайс U.S. Department of State

«США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Прайс указал на то, что сохраняющаяся напряженность на границе двух стран говорит о необходимости найти «всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех остающихся вопросов», и будет способствовать нормализации отношений между двумя странами, а также мирной жизни жителей этого региона.

«США призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта», — также отметил глава пресс-службы Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны заявили, что армянская сторона грубым образом нарушила соглашение о режиме прекращения огня на границе с Азербайджаном.

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