Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 24 августа, в России вступил в силу закон о временном удостоверении личности лиц без гражданства в Российской Федерации, сообщает ИА REGNUM.

Оформление заявки Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Удостоверение выдается в случае отсутствия документов, удостоверяющих личность лица без гражданства и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из РФ при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства, либо в связи с исполнением принятого в отношении него решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или реадмиссии.

Временное удостоверение выдается на 10 лет.

По данным МВД, сейчас насчитывается около 5 тыс. лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность.

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