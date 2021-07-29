Барнаул, 29 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Алтайский край поступило 10 932 комплекта вакцины «Спутник Лайт», сообщили ИА REGNUM 29 июля в региональном правительстве.

Вакцина

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Этот препарат предназначен для вакцинации от COVID-19 населения в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцина — однокомпонентная. Она рекомендована для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также для уже перенесших коронавирусную инфекцию.

Сейчас «Спутник Лайт» распределяют между краевыми медицинскими организациями.

Всего Алтайский край получил более 540 тысяч комплектов вакцины против коронавируса (512 481 — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»); 10 530 — «ЭпиВакКорона»; 6290 — «КовиВак»; 10 932 — «Спутник Лайт»).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в Алтайском крае выявлено 61 263 носителя коронавируса, выздоровели 48 732 человека, скончались 3892 ковид-пациента.