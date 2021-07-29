Москва, 29 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Успехи вакцинации в развитых странах повышают спрос на товары российского экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

Вакцинация

«Успехи вакцинации в развитых странах и восстановление экономической активности в них повышают спрос на товары российского экспорта (в первую очередь на топливное сырье и металлы). А росту внутреннего спроса не помешало даже усиление ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией и повышение ключевой ставки ЦБ, — сказал Фиранчук. — Темпы роста российской экономики в ближайшие полтора года будут во многом определяться мировыми ценами на сырьевые товары, которые отражают динамику внешнего спроса и восстановления мировой экономики».

По его словам, основные негативные риски исходят из возможного возобновления пандемии и усиления ограничений в других странах, что может привести к снижению спроса на товары российского экспорта.

«Свертывание программ помощи экономике в крупнейших развитых странах также несет риски снижения мировых цен на сырьевые товары», — отметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года ВВП России вырос на 8,5% в годовом выражении.