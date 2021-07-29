Кызыл, 29 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Туве полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 62,7 тыс. человек или 50,2% от плана. При этом первым компонентом привились 83,8 тыс. жителей, что составляет 67,5% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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При этом на получение второго компонента вакцины не явились почти 5,3 тыс. человек, ещё 3,9 тыс. пришли с опозданием. Лидером по этому показателю стал Бай-Тайгинский район, где о завершении вакцинации забыли четверть всех привитых первым компонентом.

«На втором месте антирейтинга по второму компоненту находится Эрзинский кожуун, где не прошли полный курс вакцинации 273 человека или 13,9% привитых первым компонентом», — отметили в ведомстве.

В связи с этим специалисты напоминают о важности прохожденияполного курса вакцинации для получения устойчивой защиты от коронавируса.