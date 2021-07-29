Москва, 29 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, российская валюта на утренних торгах демонстрирует положительную динамику, укрепляясь на 0,25% и всё ближе подбираясь к уровню в 73,00 рубля за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Заметное укрепление российской валюты началось вечером 28 июля сразу после пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла, на котором, вопреки относительно «ястребиному» тексту заявления комитета по открытым рынкам, глава американского финансового регулятора решил поддержать рисковые активы дав понять, что до сворачивания программы покупки облигаций на $120 млрд. в месяц еще далеко.

Так что в понимании инвесторов, у наиболее ярких представителей группы рисковых активов, среди которых акции, сырье, особенно нефть и валюты развивающихся рынков, есть еще месяц для роста непосредственно до симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле 26−28 августа, где американский финансовый регулятор может объявить об изменениях в денежно-кредитной политике.

Техническая картина не поддерживает столь сильное укрепление курса рубля, по крайней мере на этой неделе. Предполагая, что любые движения ниже уровня 73,60 за доллар США избыточны и при подходе к отметке в 73,00 рубля, будут приводить к попыткам отскока к более справедливым значениям», — считает эксперт.

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