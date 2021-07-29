Владивосток, 29 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Приморье с начала августа ждут серьёзные погодные сюрпризы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета региона.

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С начала августа характер атмосферной циркуляции несколько изменится, антициклон начнет отступать и фронтальная зона с дождями переместится из Китая в Приморье.

На протяжении, как минимум, первой декады августа новые порции воздушных масс тропического происхождения дадут очень хорошую почву для проливных дождей.

«Если большинство расчетов сойдутся в одно русло, то в первой половине дня пятницы, 30 июля, будет распространено штормовое предупреждение. Количество осадков очень большое — 90−100 мм и более. При этом дожди могут быть с перерывами до суток и более и носить пятнистый характер», — сказал руководитель Примгидромета Борис Кубай.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 29 июля, в то время как остальные регионы Дальнего Востока плавятся от жары, выпал снег.