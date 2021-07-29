29 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 28 июля в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской — лицом белорусской оппозиции на президентских выборах 2020 года.

Мирослава Романенко, , 12:56 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена со Светланой Тихановской — лицом белорусской оппозиции на президентских выборах 2020 года — прошла в Белом доме 28 июля. В своём Twitter американский лидер написал по итогам переговоров, что для него принимать Тихановскую было «большой честью».

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина», «Шарий.NET». Многие отметили, что встречу с Владимиром Зеленским, в отличие от встречи с Тихановской, президент США Байден отложил на более поздний срок. Иные пояснили, что, вероятно, США и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, и для этого нужна была встреча с лицом белорусской оппозиции.

«Как она нашла время в своем плотном графике. Байден долго ждал», — иронизирует Анатоль.

«А интересненько получается. Как с нашим президентом встретиться, так у него нет свободного места в плотном графике. А с Тихановской, так всегда пожалуйста», — отметил Сергей Х.

Владимир Зеленский в Верховной раде Украины President.gov.ua

«Потому что Украину уже развалили, а в Белоруссии ещё есть над чем работать. Про венесуэльского Гуайду тоже уже никто и не вспоминает: мавр сделал свое дело — мавр может уходить», — ответила Люда С. Сергею Х.

«Значится, операция не закончена по уничтожению Белоруссии», — добавила Виктория Р.

«Основная цель США — уничтожить экономику страны, превратить страну в сырьевой придаток, а народ пустить по свету голыми и нищими», — отреагировал Віталій С.

«Да-а-а-а! Тихановская это вам не Зеленский, который месяцами всё ждет в прихожей милости встречи с барином Байденом! Хотя когда-нибудь про такую «официальную» встречу историки будут рассказывать как скверный анекдот времени начала заката когда-то мощных США», — написала Наталія Б.

«Ёкарный бабай, не будет покоя Беларуси», — отреагировала Angelica M.

«Почему кучку проплаченных, агрессивных засранцев, готовых Родину продать за три копейки, именуют «народом?!» — недоумевает Max C.

«А вот сейчас даже как-то обидно стало за Зеленского», — пишет Сергей М.

«Теперь она будет внукам и правнукам рассказывать про это событие, как самое главное в своей жизни. И голосить из своей ячейки в камере хранения: «Славься, Джей! Славься, Джей!» И руки год не будет мыть. Белорусы, дорогие, вы наши соседи и братья! Понимаю, что есть люди, недовольные властью. Но вот это в качестве лидера страны? Это просто унижение», — отреагировала Наталья М.

«Как низко Байден пал. Теперь потерянную репутацию будет восстановить нелегко. Разве что Зелю со встречей кидануть», — иронизирует Jurij O.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Где-то у себя в кабинете заплакал один Зеленский», — пишет Дмитрий З.

«Батьке надо бы назначить «своего» президента Америки, да тоже с ним беседы беседовать. А что, разные вопросы американские решать, указы издавать или, наоборот, отменять, санкции, опять же!» — написал «Алексей Необязательно Петроградский».

«Они и из Алёши [Навального] хотели такое же подрывное пугало. Везде одни и те же схемы», — добавил Sergiy K.

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