Смоленск, 29 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Смоленска по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично») возбуждено следственными органами по материалам регионального управления ФСБ, сообщили 29 июля в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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Как полагает следствие, мужчина через личный аккаунт разместил в базе данных проекта «Банк памяти» электронную копию фотографии Адольфа Гитлера. Его целью, согласно материалам дела, было формирование в обществе негативного отношения ко Дню Победы и участникам Великой Отечественной войны. Своими действиями, сообщили в СК, он исказил факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области суд признал виновным в реабилитации нацизма местного жителя, ему был назначен штраф в 100 тыс. рублей.