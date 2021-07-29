Париж, 29 июля 2021, 10:43 — REGNUM В Париже прошла неформальная встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Сообщение об этом было опубликовано 29 июля на странице грузинского лидера в соцсети Facebook.

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
President.gov.ge

Встреча прошла на фоне нового витка политического кризиса, который разворачивается после отказа руководства правящей партии «Грузинская мечта» от соглашения от 19 апреля между грузинскими властями и оппозицией по выходу из политического кризиса.

«Президент Грузии и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели неофициальное заседание, на котором обсудили последние события в Грузии», — говорится в сообщении.

Напомним, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.

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