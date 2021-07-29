Париж, , 10:43 — REGNUM В Париже прошла неформальная встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Сообщение об этом было опубликовано 29 июля на странице грузинского лидера в соцсети Facebook.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Встреча прошла на фоне нового витка политического кризиса, который разворачивается после отказа руководства правящей партии «Грузинская мечта» от соглашения от 19 апреля между грузинскими властями и оппозицией по выходу из политического кризиса.

«Президент Грузии и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели неофициальное заседание, на котором обсудили последние события в Грузии», — говорится в сообщении.

Напомним, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Грузии считает, что страна «имеет ярлык международного мошенника»