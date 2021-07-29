Кемерово, 29 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Кемеровские власти внесли изменения в распоряжение губернатора «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, ограничения, введённые ранее из-за коронавируса, продлеваются до 11 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Внести в абзац первый пункта 1 распоряжения губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 15 июня 2021 года «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, дополнив словами «, с 29 июля 2021 года по 11 августа 2021 года», — говорится в распоряжении, подписанном и. о. губернатора Вячеславом Телегиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 29 июля, за прошедшие сутки выявлено 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за всё время — 45 668 случаев.