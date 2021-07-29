Киев, 29 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы сохранила свой ядерный статус. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Он раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука, который отдал ядерное оружие в обмен на Будапештский меморандум, в котором декларировалась поддержка безопасности и территориальной целостности Украины.

«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили бы по-другому, договаривались бы по-другому… Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — рассказала Арахамия.

Парламентарий добавил, что, не имея возможности обслуживать весь ядерный арсенал, Украина могла бы сохранить его, существенно сократив.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский скорее всего проведут встречу на «повышенных тонах» из-за позиции Украины по газопроводу «Северный поток — 2».

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