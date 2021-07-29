Депутат Рады посетовал, что Украину лишили возможности «шантажировать мир»
Киев, 29 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы сохранила свой ядерный статус. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
Он раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука, который отдал ядерное оружие в обмен на Будапештский меморандум, в котором декларировалась поддержка безопасности и территориальной целостности Украины.
Парламентарий добавил, что, не имея возможности обслуживать весь ядерный арсенал, Украина могла бы сохранить его, существенно сократив.
Напомним, ранее Арахамия заявил, что президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский скорее всего проведут встречу на «повышенных тонах» из-за позиции Украины по газопроводу «Северный поток — 2».
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