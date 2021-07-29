Москва, 29 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Экспорт компаний из Москвы в страны Восточной Европы увеличился более чем в два раза, сообщил 29 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

За первые пять месяцев 2021 года объём поставок несырьевой неэнергетической продукции в страны Восточной Европы составил около 1,5 млрд долларов. По сравнению с результатами 2020 и 2019 годов, экспорт вырос на 135,8% и 130,8% соответственно.

«В число основных торговых партнеров столицы в регионе входят Польша, Молдавия, Болгария и Румыния», — рассказал заместитель мэра.

Так, Москва поставила в Польшу продукцию на 67,4 млн долларов, в Молдавию — на 28,21 млн долларов.