Уфа, 29 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Один лесной пожар зарегистрирован за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Сообщается, что возгорание было зафиксировано в Хайбуллинском лесничестве на площади 3,03 га. По тревоге были подняты 30 огнеборцев на 8 единицах техники: они оперативно локализовали пожар.

Помимо этого, сотрудники спасательного ведомства ликвидировали лесной пожар в Баймакском лесничестве на площади 1,7 га. Здесь боролись с огнем 16 человек на 5 единицах техники.

Отмечается, что с 15 апреля по 29 июля 2021 года в республике было зарегистрировано 230 лесных пожаров. В Башкирии прогнозируются 2−3 классы пожарной опасности. В Уфимском районе — 4 класс.