Москва, 29 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Средства на ремонт домов, которые в обозримом будущем должны будут снести в Москве по программе реновации, выделяются не напрасно. Об этом 29 июля заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Во время мероприятия у чиновника поинтересовались относительно целесообразности выделения средств на капремонт домов, которые будут сносить в рамках реновации, и уточнили, не лучше ли было направить эти деньги на строительство новых домов, чтобы ускорить процесс переселения граждан в современное жилье.

«То, что мы делаем сейчас, продиктовано жизнью. Конечно, домов можно было построить больше, если бы мы в рамках реновации строили дома в чистом поле. Но ведь мы строим дома в условиях городской застройки. Поэтому возможности таковы, что определенное количество стартовых домов строится, потом идет переселение — и так эта сложная задача реализуется. А зачем выделяются деньги? Если дом сносят по программе реновации через семь лет, то им надо заниматься, чтобы жизнь в нем была комфортной. Поэтому мэром принято решение о выделении средств на эксплуатацию такого фонда, и его надо поддерживать», — сказал Бирюков.