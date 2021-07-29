Москва, 29 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Дорожные камеры в России на данный момент пока не начали фиксировать нарушения ПДД, связанные с передвижениями на машине без ходовых огней или ближнего света фар. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

«В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика по статье 12.20 КоАП РФ на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется», — сообщили в МВД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что дорожные камеры в ближайшие месяцы начнут фиксировать такое нарушение ПДД, как езда без ходовых огней и ближнего света фар.

Отмечалось, что нововведение будет действовать в 12-ти российских регионах, в том числе в Москве.

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