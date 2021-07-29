Ульяновск, 29 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области ликвидировали ещё два травяных пожара. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

По данным ведомства, 28 июля спасатели два раза выезжали на тушение сухой травы: в Ульяновск и Цильнинский район. Площадь обоих возгораний — небольшая, всего горело 0,045 гектара растительности.

Кроме того, потушили шесть возгораний мусора. Новых лесных пожаров и термических точек не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в лесах Ульяновской области ликвидировано более 70 пожаров общей площадью почти 316 гектаров. В их тушении задействовано свыше 1 тыс. человек и 418 единиц техники.