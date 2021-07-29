Воронеж, 29 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. На пост руководителя департамента строительной политики Воронежской области назначен Артур Кулешов, об этом 29 июля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сергей Золотых Воронеж

Указ о назначении Кулешова на государственную должность руководителя департамента строительной политики Воронежской области подписал губернатор Александр Гусев 29 июля.

Артур Кулешов исполнял обязанности руководителя департамента после ухода с должности Сергея Потапова в начале июля.