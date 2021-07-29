В Рязанской епархии объяснили стремление получить здание школы
Рязань, 29 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Возвращение исторического здания на улице Семинарской в Рязани в ведение Рязанской епархии — вопрос преемственности, заявил и.о. руководителя информационно-аналитического отдела протоиерей Арсений Вилков. Церковь предлагает перенести нынешнюю школу №6 в здание бывшего училища связи, поскольку для образовательного учреждения важно сохранить учебный процесс, а не коридоры.
Комментарий протоиерея опубликован 28 июля на сайте епархии. Священнослужитель пояснил, почему именно это вековое двухэтажное здание представляет для епархии особую важность и ценность.
В епархии также отметили, что выпускниками Рязанской духовной семинарии были не только священнослужители, но и, например, Нобелевский лауреат, физиолог Иван Павлов, создатель Рязанского краеведческого университета и архива Степан Яхонтов и лауреат шести Сталинских премий, актёр театр и кино Николай Боголюбов.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Арбитражный суд Рязанской области обязал мэрию передать здание школы №6 в ведение РПЦ. Администрация города подала жалобу — её будут рассматривать 8 сентября в Тульском арбитражном апелляционном суде.