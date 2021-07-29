Абакан, 29 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 июля в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2021 года в Хакасии выявили 12 384 носителя коронавируса, выздоровели 11 106 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 219 фамилиями.

Амбулаторно лечатся 4842 человека. В стационарах находятся 1245 ковид-пациентов, в том числе 20 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Хакасии выявили 179 носителей коронавируса, выздоровели 287 человек.