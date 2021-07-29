Оренбург, 29 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области за I квартал 2021 года микрофинансовые организации выдали представителям малого и среднего бизнеса займы на сумму 73 млн рублей, в том числе 47 млн рублей — индивидуальным предпринимателям. Объем займов бизнесу вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оренбургском отделении Уральского главного Управления Центробанка России.

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Как отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Оренбургской области Елена Измалкова, в микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования представители малого и среднего бизнеса могут получить заем в сумме до 5 млн рублей на срок до трех лет. Такие МФО участвуют в программах субсидирования из федерального и региональных бюджетов и выдают ссуды предпринимателям по невысоким ставкам. Льготный заем предусмотрен и для самозанятых — в сумме до 1 млн рублей.

Добавим, на территории Оренбуржья по состоянию на 1 апреля 2021 года зарегистрировано 17 микрофинансовых организаций, в том числе три МФО предпринимательского финансирования.