Тбилиси, 29 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 41 684 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3141 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 29 июля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 413 626 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 379 685 победили инфекцию, в том числе 1509 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5768 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5427 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1811.

Днём ранее в Грузии в ходе 40 553 исследований выявили 3141 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1509 человек.

Стоит отметить, что 27 июля в Грузии сообщили о 3666 выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Это — самый высокий показатель для страны с начала года.