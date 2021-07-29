Москва, 29 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Негативное отношение жителей РФ к цифровому рублю связано не только с его сомнительной безопасностью, но и с недоверием населения к банковской системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Cbr.ru Цифровой рубль

«Негативное отношение к цифровой валюте связано с ее сомнительной безопасностью и недоверием граждан к банковской системе — некоторые жители РФ до сих пор предпочитают наличные и не хранят деньги в банках. Новая система обеспечит полный доступ к финансам граждан, что также вызывает отрицательную реакцию, — сказала она. — Кроме того, расплачиваться виртуальными рублями предполагается при помощи смартфона, что для части населения, особенно пенсионного возраста, остается не самым удобным вариантом. Кроме того, если вы потеряете, забудете смартфон дома или же он разрядится, то вы автоматически остаетесь и без связи, и без доступа к деньгам. Не стоит забывать о регионах с низким уровнем социально-экономического развития, где новая система, возможно, не сможет заработать так быстро, как это будет в крупных городах».

Основные риски цифрового рубля, как пояснила Кошелева, опять же связаны с безопасностью.

«Хакеры, мошенники — их деятельность подрывает доверие граждан к виртуальным системам», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цифровой рубль совместит в себе преимущества как обычных наличных денег, так и безналичных расчетов.