Буэнос-Айрес, 29 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 15,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщает минздрав страны.

(сс) Verоnica Ruiz y Juan Cruz Corrado. GCBA Вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V» в Аргентине

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 15 883 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 891 810.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончался 471 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 104 822.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 30 983 103 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 6 504 902 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 16 757 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.