Москва, 29 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Банку России пора бы уже озаботиться проблемами не только инфляции, но и экономического роста, а также поддержать именно российского производителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал решение МВФ ухудшить прогноз по росту экономики России в 2022 году с 3,8% до 3,1%.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«Необходимость пересмотра планов была очевидна уже в мае-июне, когда российский ВВП по ряду оценок в моменте рос темпами свыше 5% в годовом выражении, — сказал Ордов. — Но все ждали ясности от ЦБ РФ, так как анонсы радикального ужесточения монетарной политики способны существенно повлиять на темпы роста экономики. На последнем заседании ЦБ РФ озвучил свой вердикт — «клиент перегрелся», а символизм брошки главы в виде тучки напомнил старый и добрый советский мультфильм про Винни-Пуха, когда он на воздушном шарике заговаривал разозлившихся спекулятивных пчел: «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь. А как приятно тучке по небу лететь». Но есть подозрения, что это облачко не добавляет легкости решениям мегарегулятора, а оставляет неуклюжим и косолапым представителем дремучего догматического прошлого».

Осознав это, МВФ, как полагает Ордов, повысил свой прогноз де-факто, но не относительно ожиданий и надежд последних месяцев.

«Теперь 4,5% роста ВВП в 2021 году можно ставить под сомнения, но ниже 4% уже точно не будет, но и выше 5% тоже. А ожидаемые 2−3% в 2022 и 2023 годах лучше всего описывают амбициозные цели экономического блока. Банк России убежден в сакральном значении инфляции в жизни каждого жителя России, но может уже стоит посмотреть на эту проблему с другой стороны? Если рост ВВП обеспечит более высокие темпы роста доходов граждан, чем уровень инфляции, то, может, стоит поддержать российского производителя, а не иностранного?» — поинтересовался Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что именно политика Центрального банка РФ угнетающе действует на рост российской экономики.