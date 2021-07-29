Кемерово, 29 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Кузбассе вынесен приговор мужчине, организовавшему незаконную рубку леса на территории Ижморского муниципального округа — по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Установлено, что в январе 2021 года 50-тилетний мужчина, нанял трёх рабочих, которым сказал, что древесина заготавливается на законных основаниях. Рабочие срубили 47 деревьев берёз. Ущерб Российской Федерации оценивается в 413 тыс. рублей.

«Благодаря настойчивой позиции прокуратуры мужчине предъявлено обвинение и дело направлено в суд, ущерб погашен добровольно в полном объёме. Государственный обвинитель в ходе судебных прений предложил суду назначить наказание виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Суд согласился с данной позицией, признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей», — уточняет ведомство.