Симферополь, 29 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Рост производства овощей в Республике Крым за последние три года составил 40%, данные опубликовала 29 июля пресс-служба правительства региона. Вопрос обсуждался на встрече с товаропроизводителями в минсельхозе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

Так, по данным, которые привёл заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, в 2018 году сельхозтоваропроизводители собрали 57 тысяч тонн овощей, в 2019 — 77 тысяч тонн, в 2020 — 79 тысяч тонн, в 2021 году ожидается урожай в 80 тыс. тонн овощей.

«Сегодня крымские агропредприятия готовы существенно увеличивать валовое производство овощей, если будут уверены в гарантированном сбыте. Кроме того, аграрии сталкиваются с существенными препятствиями в возможности реализации своей продукции в розничной торговле, а также в заключении контрактов сельхозтоваропроизводителей с бюджетными учреждениями», — добавил Рюмшин.

Он добавил, что ситуация находится на его личном контроле, подчеркнув, что производителям необходимо продумывать формы хранения овощей, наша продукция максимально оставалась в Крыму.