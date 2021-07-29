Екатеринбург, 29 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге умер сотрудник Межрегионального следственного управления № 4 СКР Ярослав Коновалов. Об этом сообщил журналистам адвокат Сергей Колосовский.

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По словам Колосовского, причина смерти 45-летнего следователя неизвестна. Коновалов внезапно скончался в своей машине, передаёт интернет-газета Znak.

Коновалов вёл дело против бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева о захвате овощебазы. Контеев тогда получил 18 лет колонии строгого режима. Также следователь вёл расследование по делу «чёрного риелтора Вячеслава Иванова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге умер судья Ленинского районного судаАнтон Белых, известный по резонансным делам о незаконных акциях протеста.